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Enkaz altından bebeği böyle çıkardılar Kahramanmaraş'ta inanılmaz görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle çöken bir binada kurtarma çalışması yapan madenciler, bir bebeği sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu.

Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Bölgeye Ankara Nallıhan'dan takviye giden madencilerden oluşan ekipler de çalışmalara destek verdi.

Madencilerin çöken bir apartmanın enkazında yaptığı çalışmada bir bebeğe ulaşıldı. Bebek enkazdan sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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