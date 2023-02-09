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Marketten çıkışta "hoca" durdurdu "Yapmayın, haramdır" deyip elinden bıraktırdı

Deprem bölgesinde bazı kişiler aç kaldıkları gerekçesiyle camlarını kırdıkları marketlerden bir şeyler aldı. O anlardan birinde "hoca" olduğu düşünülen bir kişi, marketin kırık camından dışarı çıkan kişileri 'yapmayın haramdır' diyerek uyardı. 'Hoca', gencin elindeki tuvalet kağıdını da bıraktırdı. O anların görüntüsü böyle kameraya yansıdı...

Türkiye'nin yüreğini kanatan deprem afeti sonrası bölgede temel ihtiyaçların karşılanması konusunda başta bazı sıkıntılar yaşandı. Bölgeye tırlarla yardımlar yeni yeni ulaştırılırken, bazı kişiler de kapalı olan marketlerin camlarını kırarak içeriden yiyecek bir şeyler alıp çıktı.

O anlardan biri telefon kamerasına yansıdı. Marketten bir şeyler alıp çıkan kişiler, bir hoca tarafından "yapmayın haramdır " denilerek uyarıldı.

Marketten bir şeyler alan şahıslardan biri 'hocam açık bir yer yok ki ne yiyeceğiz' diye konuştu. Bunun üzerine hoca 'haramdır' demeye devam ederek 'gidin çadırdan alın' dedi. Hocanın gencin elindeki tuvalet kağıdını da bıraktırdığı görüldü.

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