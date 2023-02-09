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71 saat sonra enkazdan çıkarıldı ilk sözleri 'yarın okulum var' oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da deprem enkazından 71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren isimli çocuğun ilk sözleri "Beni nereye götürüyorsunuz yarın okulum var" oldu.

Adıyaman il merkezinde enkaz altında kalan minik Ahmet Eren, 71 saatten sonra kurtarıldı.

Minik Ahmet Eren'in ilk sözleri ise kurtarma ekiplerini duygulandırdı.

Kurtarılan Ahmet Eren ekiplere, "Nereye götürüyorsunuz. Yarın okulum var benim" dedi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu Bu ülkenin yarınları, umutları sensin" ifadelerini kullandı.

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