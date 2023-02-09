Bu neyin kafası! Habertürk muhabiri Tuğba Södekoğlu'ndan skandal deprem yayını!

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından gazeteciler bölgeden zor koşullar altında yayın yapmaya çalışırken, bazı skandallar da yaşanıyor. Son skandala Habertürk muhabiri Tuğba Södekoğlu imza attı. Enkazın içine girip, gülümseyerek enkaz altındaki depremzedeyle konuşmaya çalıştı.

Habertürk muhabiri Tuğba Södekoğlu, Kahramanmaraş'ta "Ben çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazda, kaç gündür tek bir araç bile gelmedi" diyen depremzedenin sözlerini kesip oradan uzaklaşmasıyla tepkileri üzerine çekmişti. Södekoğlu bir kez daha ama bu sefer görenlerin küçük dilini yuttuğu bir yayın skandalına daha imza attı.

Enkaz altındaki deremzedeye mikrofon uzattı

Tuğba Södekoğlu, altından ses gelen bir enkazın bayından canlı yayın yaptı. Enkaz altına mikrofon uzatan Södekoğlu, enkaz altındaki aileye isimleriyle seslenip kaç kişi olduklarını sordu. Enkaz altındaki depremzedelerin 5 kişiyiz demesi canlı yayına da çıkarken, Dölekoğlu, gülerek yaşananları anlatmaya devam etti.

Kahramanmaraş’tan HaberTürk yayınına bağlanan Södekoğlu, deprem enkazından çıkarılan bir genç kadına mikrofon uzatmış ve “Ben enkazdan çıktım ama annem, babam, kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz, tek bir araç bile göndermiyorlar. Ekipler asla gelmiyor. Ben kardeşimden ses duydum ‘Abla ne olursun beni kurtar’ dedi. Ve Hiç kimse gelmiyor asla” diye konuşurken röportajı kestip oradan uzaklaşmıştı.