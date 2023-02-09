Depremden yaralı kurtuldu '5 vakit namazıma başlayacağım' dedi

Depremden yaralı kurtulan bir vatandaşın sözlelerinin yer aldığı video sosyal medyayı salladı. Dün gece iki kere öldüğünü sorguya çekildiğini söyleyen kişi sorulara cevap veremediğini belirterek, "Yaşamak güzel ama hazırlıksız ölmek çok kötü. Cumadan cumaya namaza giden bir insanım. 5 vakit namazıma da başlayacağım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremden yaralı kurtulanlar, yaşadıkları dehşet dolu anları saatleri anlatmaya devam ediyor.

Instagramda paylaşılan bir video herkesin dikkatini çekti. İsmi ve nerede yaşadığı açıklanmayan görüntülerdeki kişi kişi, başından geçenleri böyle anlattı:

"Dün iki kere gece öldüm. Sorguya çekildim. Rabbin kim, kitabın, dinin ondan sonrası aklıma gelmiyor. Hayatımda görmediğim şeyler oldu dün. Allah'ım yaşamak güzel ama hazırlıksız ölmek çok kötü. Gerçekten kafamızı secdeden kaldırmamamız lazım. Cumadan cumaya namaza giden bir insanım. Allah'a büyük konuşmayım. Kendime geleyim. 5 vakit namazıma da başlayacağım. 5 vakit aldığı 15 dakika. Dün orada anladım ki sen bu sorulara cevap veremiyorsun."