Emekli depremzededen yürek yakan sözler! Aç kalmamak için hırsızlık yapmak zorunda kaldık

KAHRAMANMARAŞ depreminin vurduğu 10 ilde enkazlardan can kurtarma yarışı sürerken, yiyecek ve su sıkıntısı tam olarak çözülebilmiş değil. Hatay'da emekli bir vatandaş gıda sıkıntısı yüzünden bir marketten su ve yiyecek almak zorunda kaldığını anlattı. Emekli olduğunu söyleyen "Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım" diyerek gözyaşı döktü.

Hatay'da emekli bir depremzede gıda sıkıntısı yüzünden bir marketten su ve yiyecek almak zorunda kaldığını anlattı. Emekli olduğunu söyleyen "Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım" diyerek gözyaşı döktü. Hatay’da emekli maaşıyla eşi ve kendisini zar zor geçindirdiğini söyleyen Lütfü Tüver, gıda olmaması nedeniyle marketlerden su ve yiyecek almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım

“Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım” diye isyan eden Tüver, şöyle konuştu: “O anları bir daha yaşamak istemiyorum. Arayan soran yok bu memlekette bizi. Yakınlarımız var göçük altında..."

Bir daha o anları yaşamak istemem

Küçük bir araçta kaldıklarını ifade eden Tüver, “Marketler yağmalandı. Bize birileri sahip çıksın, yaralarımızı sarsın en azından. Depremde sefil perişan kaldık. Tek başımaydım. Birdenbire bir gök gürledi. Kendimi kapıda buldum. Bir daha asla o anları hatırlamak istemiyorum” dedi.