Sırf o kurtulsun diye kendini feda etti! Büyük dramı Hakan Hatipoğlu anlattı: Kolunu kestirdi...

Meydana gelen depremde Hatay'ın en çok etkilenen ilçelerinden biri Antakya oldu. Buradaki kurtarma çalışmaları devam ederken birçok vatandaş da bölgeye gitti. O isimlerden biri de Hakan Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu, deprem bölgesinde yaşanan büyük dramı anlattı, duyanlar kahroldu.

Ekranların ve sosyal medyanın tanınan isimlerinden Hakan Hatipoğlu da deprem bölgesine giden ünlülerden bir tanesiydi. Deprem bölgesinde yaşanan bir olayı anlatan Hatipoğlu, herkesi gözyaşlarına boğdu.

"Kabul etti, kolunu kesecekler"

Yaşanan acı dolu olayı anlatan Hatipoğlu çektiği videoda, “Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum” şeklinde konuştu.

"Hastanede rahmetli olmuş"

Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda “Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı. İsmi Cuma az önce haber geldi maalesef hastanede rahmetli olmuş. Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok can var göçük altında çok. Yer: Rüstem Tümer Paşa Caddesi Akevler” ifadelerini kullandı.