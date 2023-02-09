Erdoğan, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralanan vatandaşlarımızın sayısı 64 bin 194" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret ederek, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldikten sonra konuşan Erdoğan depremde yaralı ve ölü sayısına ilişkin son durumu paylaştı.

Osmaniye'de kaç kişi öldü?

Erdoğan, "Osmaniyemiz de depremde yıkım olan şehirlerimizden bir tanesidir. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralanan vatandaşlarımızın sayısı 64 bin 194... Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiştir." dedi.