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Günlerdir enkaz altında olan kadının arama kurtarma ekibine sözleri duygulandırdı

Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlardan gelecek iyi haberlerdeyken, arama kurtarma ekibi ile enkaz altında bir kadın arasında yaşanan diyalog, izleyenleri duygulandırdı. Kendini kurtarmaya gelen çalışana teşekkür eden depremzede, "Teşekkür ediyorum, hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun, Allah sizi düşürmesin. Hiçbir tanıdığınız düşmesin bu duruma. Tam ümidimi kesmiştim biliyor musun?" diye konuştu.

Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlardan gelecek iyi haberlerdeyken, arama kurtarma ekibi ile enkaz altında bir kadın arasında yaşanan diyalog, izleyenleri duygulandırdı. Kendini kurtarmaya gelen çalışana teşekkür eden depremzede, "Teşekkür ediyorum, hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun, Allah sizi düşürmesin. Hiçbir tanıdığınız düşmesin bu duruma. Tam ümidimi kesmiştim biliyor musun?" diye konuştu.

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