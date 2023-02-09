BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,23
ALTIN 1.130,28
GÜNCEL

87 saat sonra mucize kurtuluş! Küçük Miran, ayağa kalkmaya çalıştı, nereye gideceğiz? diye sordu

MALATYA’da deprem felaketinin 87. saatinde 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkartılan 7 yaşındaki Miran Gül, serum bağlanıp yatırıldığı sedyeden ayağa kalkmaya çalışarak, “Nereye gideceğiz?” deyince onlarca kurtarma personelini duygulandırdı.

Yeşilyurt ilçesi İnönü mahallesi Buhara bulvarı üzerindeki Ersel 2 apartmanında enkaz yığınları arasında sesini duyuran Miran için ekipler seferber oldu. Gün boyunca apartmanda çalışma yapan ekipler, saat 19.15’te annesi ve 2 ablasını depremde kaybeden Miran Gül’ü sağ olarak enkazdan çıkardılar.

Onlarca arama kurtarma personelini yanı sıra, askerler ve UMKE görevlilerinin katıldığı kurtarma operasyonu sonrası sedye ile hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Miran Gül, ekiplere, “Nereye gideceğiz?” diye sordu. Bu soru onlarca kurtarma personelini duygulandırdı.

Ambulansa alınan küçük çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
81 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Beşir'in ilk sözleri: "Susamaktan, açlıktan öleceğim" oldu
81 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Beşir'in ilk sözleri: "Susamaktan, açlıktan öleceğim" oldu
Macaristan'dan deprem bölgesine geldi, gözyaşlarını tutamadı: "50'den fazla felaket gördüm..."
Macaristan'dan deprem bölgesine geldi, gözyaşlarını tutamadı: "50'den fazla felaket gördüm..."
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi
Erdoğan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı
Erdoğan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı
Günlerdir enkaz altında olan kadının arama kurtarma ekibine sözleri duygulandırdı
Günlerdir enkaz altında olan kadının arama kurtarma ekibine sözleri duygulandırdı
Depremden yaralı kurtuldu '5 vakit namazıma başlayacağım' dedi
Depremden yaralı kurtuldu '5 vakit namazıma başlayacağım' dedi
Sırf o kurtulsun diye kendini feda etti! Büyük dramı Hakan Hatipoğlu anlattı: Kolunu kestirdi...
Sırf o kurtulsun diye kendini feda etti! Büyük dramı Hakan Hatipoğlu anlattı: Kolunu kestirdi...
Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı
Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı
Emekli depremzededen yürek yakan sözler! Aç kalmamak için hırsızlık yapmak zorunda kaldık
Emekli depremzededen yürek yakan sözler! Aç kalmamak için hırsızlık yapmak zorunda kaldık
İsmail Saymaz'a Hatay'da 'canlı' şok! Vatandaş duyunca çileden çıktı, yayını aniden kapattı
İsmail Saymaz'a Hatay'da 'canlı' şok! Vatandaş duyunca çileden çıktı, yayını aniden kapattı
71 saat sonra enkazdan çıkarıldı ilk sözleri 'yarın okulum var' oldu
71 saat sonra enkazdan çıkarıldı ilk sözleri 'yarın okulum var' oldu
Kızıyla birlikte enkazdan kurtulan baba kahroldu! En acı teşhis...
Kızıyla birlikte enkazdan kurtulan baba kahroldu! En acı teşhis...