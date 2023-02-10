Enkaz başında arama kurtarma şovu! Mehmet Akif Ersoy Habertürk canlı yayınında açıkladı Kübra Par'ın ağzı açık kaldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıntıya neden olurken deprem bölgesinden acı haberlerle birlikte can sıkıcı haberler de gelmeye devam ediyor. Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında öyle bir şey anlattı ki izleyenlerin ağzı açık kaldı... Kübra Par, "Nasıl yani arama kurtarma ekipleri içinde böyle ayak oyunları mı var?" diye sordu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 10 kentte yıkıma ve son açıklanan rakamlara göre de 17 binden fazla cana mal oldu. Arama kurtarma ekipleri canla başla enkaz altında kalan canları kurtarmaya çalışırken, bazılarının "kurtarma şovu" yaptıkları canlı yayında ifşa oldu.

Tam bebeğe ulaşıyoruz, kamerayla gelip bizden alıyorlar

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy canlı yayında, "Çok kişiden duydum" diyerek şunları anlattı: "Diyorlar ki 'Tam kişiye ulaşıyoruz. Bir çocuğa mesela. Bir ekip geliyor ve diyor ki sizin işiniz bitti, çekilin, onu biz çıkaracağız. Kameraları çağırıp çıkarıyorlar.' Pek çok yerden duydum."

Arama kurtarma ekipleri alkışlarla doğruladı..

Mehmet Akif Ersoy'un enkaz başında anlattığı kurtarma şovu tiyatrosuna, o anda enkaz bayında çalışan kurtarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Alkışlar canlı yayında ekran başındakilere ulaşırken, Mehmet Akif Ersoy o alkışları, "Buradakiler bunu söylediğim için şuan alkışlıyor beni" diyerek aktardı...

Kübra Par: Böyle ayak oyunları mı var?

Kübra Par'ın "Arama kurtarma ekipleri içinde böyle bir ayak oyunu mu var: Bunu hangi gruplar yapıyor" sorusu üzerine Mehmet Akif Ersoy, "İyilikte yarışmak böyle bir şey değil. Hangi grubun yaptığının benim için bir önemi yok. Yapanlar yapmasınlar, çünkü bu yapılmaması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

Vatandaş bizi gördüğünde tepki gösteriyor

"Vatandaşlar bizi gördüklerinde de tepki gösteriyorlar, 'ya işte bizi konuşturmuyorsun' diyorlar." dedi. Daha sonra da "Lütfen beni de konuşturabilir misiniz?" diyen bir depremzedeyi ekrana aldı. İsminin Bülent Arcasoy, olduğunu ve Düzce depremi sırasında da bölgede görev yaptığını belirten o depremzede şunları söyledi:

Üsteğmen: Bize o görevi vermedikleri için...

"O kadar bir koordinasyonsuzluk var ki, o kadar AFAD, AFAD dedik, AFAD Hatay'da dün akşam üstü çalışmaya başladı. Askerlere müsaade etmediler. Bir tane Üsteğmenle konuştum. 'Niye çalışmıyorsunuz' diye sordum. Çünkü bize o görev verilmedi. Hatta bizi Garnizon Komutanı'nın inisiyatifiyle sahaya indik' dedi."