BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,23
ALTIN 1.127,08
GÜNCEL

Asrın felaketinde bir mucize daha! Enkaz altından annesine seslendi: İlk sözleri yürekleri dağladı!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 15 yaşındaki genç ekiplerin 6 saatlik özverili çalışması sonucu 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Önce annesi ile görüştürülen daha sonra da enkazdan çıkarılan gencin ilk sözü "dışarısı daha soğuk" olurken annesine "seni çok seviyorum" diyerek seslenmesi yürekleri dağladı.

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 15 yaşındaki Abdullah Gümüştoki 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Binanın 2’inci katında bulunan Gümüştoki, bölgeye getirilen ekskavatörün yardımı ile 6 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Önce açılan küçük bir delikten Abdullah ile konuşan ekipler ona su ve hava desteği verdi ve enkaz başında bekleyen amcası ve annesi ile görüştürdü.

Annesinin elini tutan 15 yaşındaki gencin annesine "Seni çok seviyorum" demesi duygulandırdı. Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin dikkatli çalışmalara ile genç kurtarıldı. 15 yaşındaki gencin "dışarısı daha soğuk" dediği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'da deprem anı! 7 katlı bina beşik gibi sallandı: Korku dolu anlar kamerada!
Elazığ'da deprem anı! 7 katlı bina beşik gibi sallandı: Korku dolu anlar kamerada!
Yüzyılın deprem felaketi Bayraktar AKINCI kamerasında! Büyük yıkım havadan görüntülendi
Yüzyılın deprem felaketi Bayraktar AKINCI kamerasında! Büyük yıkım havadan görüntülendi
TBMM'de duygusal anlar: Mustafa Desteci gözyaşlarını tutamadı!
TBMM'de duygusal anlar: Mustafa Desteci gözyaşlarını tutamadı!
87 saat sonra mucize kurtuluş! Küçük Miran, ayağa kalkmaya çalıştı, nereye gideceğiz? diye sordu
87 saat sonra mucize kurtuluş! Küçük Miran, ayağa kalkmaya çalıştı, nereye gideceğiz? diye sordu
81 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Beşir'in ilk sözleri: "Susamaktan, açlıktan öleceğim" oldu
81 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Beşir'in ilk sözleri: "Susamaktan, açlıktan öleceğim" oldu
Macaristan'dan deprem bölgesine geldi, gözyaşlarını tutamadı: "50'den fazla felaket gördüm..."
Macaristan'dan deprem bölgesine geldi, gözyaşlarını tutamadı: "50'den fazla felaket gördüm..."
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi
Erdoğan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı
Erdoğan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı
Günlerdir enkaz altında olan kadının arama kurtarma ekibine sözleri duygulandırdı
Günlerdir enkaz altında olan kadının arama kurtarma ekibine sözleri duygulandırdı
Depremden yaralı kurtuldu '5 vakit namazıma başlayacağım' dedi
Depremden yaralı kurtuldu '5 vakit namazıma başlayacağım' dedi
Sırf o kurtulsun diye kendini feda etti! Büyük dramı Hakan Hatipoğlu anlattı: Kolunu kestirdi...
Sırf o kurtulsun diye kendini feda etti! Büyük dramı Hakan Hatipoğlu anlattı: Kolunu kestirdi...
Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı
Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı