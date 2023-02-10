Enkaz altında vasiyetini kaydetti! Bu telefonu bulursanız 2500 TL borcum var onu ödeyin

KAHRAMANMARAŞ'ta bir depremzede, enkaz altında kaldı. O sırada telefonuna vasiyetini kaydetti. Depremzede kadın, "Bu telefonu bulursanız, 2 bin 500 borcum var. Kimsenin hakkını koymayın bende" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler Kahramanmaraş merkezinde de büyük yıkıma yol açtı. Sosyal medyada bir kullanıcı, enkaz altında kaydedilen bir görüntüyü paylaştı.

Görüntülerde telefonu elinde tutan bir kadının 'vasiyetini' kaydettiği görüldü. Yanındaki 3 kişi ile birlikte video kaydına konuşan kadın, "Biz ölürsek, telefonu bulursanız, hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu bulursanız 2 bin 500 borcum var, bir sürü insana yardım edin. Kimsenin hakkını koymayın bende, yardım parası var bende, onu ödeyin" dedi.

Daha sonraki görüntüde arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki 4 kişiye ulaştığı görüldü.