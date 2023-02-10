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Yeni görüntüler dehşete düşürdü! Depremin şiddetini gösteren en ürkütücü video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7'lik ilk depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin boyutunu gözler önüne sererken yerin adeta dalga gibi hareket ettiği, üzerindeki arabaların ise yerinde zıpladıkları görüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da binlerce bina yıkıldı. Can kaybı 17 bin 674'e yükseldi. Pazarcık merkezli 7.8 şiddetindeki depremin etkileri ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Depremin en ürkütücü görüntüsü
Dünyada eşi benzeri görülmeyen 9 saat arayla 2 büyük depremden çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son görüntülerde, yerin adeta dalga gibi hareket ettiği, üzerindeki arabaların ise yerinde zıpladıkları görüldü.

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