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CHP'li iki isim deprem bölgesinde birbirine girdi! Özgür Özel'e sitem dolu sözler: 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim!

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sitem etti. Kameralara yansıyan konuşmada, Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerindeyken, bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." ifadelerini kullandı.

CHP'li Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, deprem bölgesinde kendisine "Merhaba" demeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yüzüne karşı sert ifadeler kullandı.

Özel ise kendisini savunmak istedi. Buna müsaade etmeyen Eryılmaz, Özel'e kırgın olduğunu belirtti.

İşte CHP'li Özgür Özel ile CHP'li Refik Yılmaz'ın tepki çeken kavgası:
Refik Eryılmaz: Buralar bizim. Bu felaket karşısında yapabileceğiniz bir şey yok mu? Kalkıp bu kadar felaketin üzerinden bana daha merhaba demeden senin alanda görmemiz lazım. Ben kabul etmiyorum çok üzüldüm. Bak beraber milletvekilliği yaptık.

Özgür Özel: Güzel kardeşim sen beni anlamıyorsun ki...

Refik Eryılmaz: Bana moral vereceğine bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim.

Özgür Özel: Sarıldım.

Refik Eryılmaz: Ya ben bunu beklerdim yani. Ama sen demedin bana bunu.

Özgür Özel: Dedim ya.

Refik Eryılmaz: Hayır demedin. Birilerini doldurdun yanıma

Özgür Özel: Ya vallahi öyle değil.

Refik Eryılmaz: Üzüldüm ağabey. Ben kan ağlıyorum burada, 24 saattir kan ağlıyorum. 

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