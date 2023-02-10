Annesi siper oldu minik Eylül fark edilince herkes haykırdı: Yaşıyor!
Deprem sonrası enkaz altında mucizelerle karşılaşılıyor. 4 yaşındaki minik Eylül, felaketin 94. saatinde enkaz altında sağ bulundu. Eylül, hayatını kaybeden annesinin kucağındaydı... Annenin siper olmasıyla hayatta kalan Eylül'ü fark eden ekipler 'yaşıyor' diye haykırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı...
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam eden ekiplerden biri depremin 94. saatinde 4 yaşındaki Eylül'ü enkazdan sağ çıkardı.
Anne ve küçük kardeş öldü...
Eylül'ün annesinin kucağında bulunduğu ancak annenin ve küçük kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi. Eylül'ün babasının yaşadığı ifade edildi.