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Annesi siper oldu minik Eylül fark edilince herkes haykırdı: Yaşıyor!

Deprem sonrası enkaz altında mucizelerle karşılaşılıyor. 4 yaşındaki minik Eylül, felaketin 94. saatinde enkaz altında sağ bulundu. Eylül, hayatını kaybeden annesinin kucağındaydı... Annenin siper olmasıyla hayatta kalan Eylül'ü fark eden ekipler 'yaşıyor' diye haykırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı...

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam eden ekiplerden biri depremin 94. saatinde 4 yaşındaki Eylül'ü enkazdan sağ çıkardı.

Anne ve küçük kardeş öldü...

Eylül'ün annesinin kucağında bulunduğu ancak annenin ve küçük kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi. Eylül'ün babasının yaşadığı ifade edildi.

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