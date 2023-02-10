BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,09
ALTIN 1.126,38
GÜNCEL

Deprem bölgesimnde hasar gören baz istasyonları Türk Telekom tarafından işler vaziyete getirildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde hasar gören ve enerji kesintisi nedeniyle çalışamayan baz istasyonları, Türk Telekom ekipleri tarafından ayağa kaldırılıyor. Şirket, bölge çalışanlarının da depremden etkilenmesi nedeniyle çevre illerden sevk ettiği binlerce personel ve ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler; evleri, kamu ve özel kuruluşların binalarını yıkıma uğrattı. Depremin yıkıma uğrattığı bir diğer yapı da GSM operatörlerinin baz istasyonları oldu. Yıkımlar kadar güvenlik sebebiyle bölgeye elektrik ve enerjinin verilememesi ya da kısıtlı olarak verilmesi de operatörlerin baz istasyonlarının tamamını devreye alamamasına neden olurken, ek çabalarla istasyonlara enerji taşındı.

Depremin ilk günü iletişimin kesintisiz devam etmesi için bölgeye ulaşan Türk Telekom ekipleri yıkılan santraller ve baz istasyonlarını hızla tespit etti.

Yapılan açıklamaya göre, şirket iletişimdeki aksamaları gidermek için bölgeye mobil istasyonları transfer ederken, çevre illerden görevli personel, enerji kaynağı sağlamak için de ek jeneratörler gönderdi. Ekipler, elektrik ulaşmayan baz istasyonunu seyyar jeneratör ve yakıt götürerek yenileme çalışmaları yapıyor.

Bölgede bulunan binlerce çalışanı depremden etkilenen Türk Telekom, çevre illerden sevk ettiği ekiplerle baz istasyonlarına zorlu şartlarda jeneratör taşırken, seyyar enerji kaynaklarını çalışır vaziyete getirerek, enerjisi olmaması nedeniyle çalışamayan baz istasyonlarını işler vaziyete getirdiği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yardım tırını yağmalamak isteyen o eşkiyalar yakalandı! İşte yakalanma anları...
Yardım tırını yağmalamak isteyen o eşkiyalar yakalandı! İşte yakalanma anları...
Yardım TIR'ı rezaletleri! Yardımları yola döktüler! Tırın kasasından depremzedelerin üzerine fırlattılar
Yardım TIR'ı rezaletleri! Yardımları yola döktüler! Tırın kasasından depremzedelerin üzerine fırlattılar
Osmaniye'de büyük panik! Hasar gören bina artçı sarsıntıda çöktü
Osmaniye'de büyük panik! Hasar gören bina artçı sarsıntıda çöktü
Alman kurtarma görevlisi enkaz altındaki kadına Türkçe böyle seslendi
Alman kurtarma görevlisi enkaz altındaki kadına Türkçe böyle seslendi
Erdoğan: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991’e yükseldi
Erdoğan: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991’e yükseldi
5 gündür enkaz altındaki adam kurtarılırken şoka girdi! Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu
5 gündür enkaz altındaki adam kurtarılırken şoka girdi! Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu
Fuat Oktay konuşurken canlı yayında itfaiyecinin cep telefonu böyle çalındı
Fuat Oktay konuşurken canlı yayında itfaiyecinin cep telefonu böyle çalındı
Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı
Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı
Annesi siper oldu minik Eylül fark edilince herkes haykırdı: Yaşıyor!
Annesi siper oldu minik Eylül fark edilince herkes haykırdı: Yaşıyor!
Zeynep Bastık'ın o şarkısını istedi! 99 ve 101’inci saatlerde iki kız kardeş kurtarıldı
Zeynep Bastık'ın o şarkısını istedi! 99 ve 101’inci saatlerde iki kız kardeş kurtarıldı
30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım! Küçük Cemile kahretti
30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım! Küçük Cemile kahretti
Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca bir arada! Depremzedeler için seferber oldular
Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca bir arada! Depremzedeler için seferber oldular