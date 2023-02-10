Yardım TIR'ı rezaletleri! Yardımları yola döktüler! Tırın kasasından depremzedelerin üzerine fırlattılar

KAHMAMARMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye'den bölgeye yardım yağıyor. Ancak, koordinasyonsuzluk nedeniyle yardımlar TIR şoförleri tarafından depremzedelere ulaştırılmadan yol kenarlarına dökülüyor. Bazıları ise TIR kasasından depremzedelerin üzerine fırlatılıyor... İşte o rezilliklerin görüntüleri...

Kahramanmaraş merkezli arka arkaya meydana gelen ve 10 kenti etkileyen iki büyük deprem büyük yıkımlara neden oldu. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da büyük enkazlar oluştu.

Depremden etkilenen vatandaşlar yardım için çağrıda bulunurken ulusal ve uluslararası ekipler çağrılara yetişmeye çalışıyor. Ancak koordinasyonsuz olarak bölgeye giden yardımlar hem bölgedeki çalışmaları aksatıyor hem de depremzedelere ulaşamadan yol kenarlarında kar ve yağmurun altında zebil oluyor.

Yol kenarına çamurun içine indirip gittiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen görüntüler yardımseverleri de bölge halkını da isyan ettirdi. Yol kenarına çamurun içine boşaltılan kolilerce kıyafet ve diğer yardım malzemeleri yerlere saçılmış durumda... Nevşin Mengü o görüntüleri, "Bu afette inanılmaz boyutta bir koordinasyon sorunu var. Bazı kurumlar öne çıksın, reklamı olsun diye, inanılmaz kaotik bir durum yaratıldı..." notuyla paylaştı.

Depremzedelerin üzerine tek tek saçıldı

Bir başka görüntüde ise TIR'la yardım götüren malzemeleri, aracın etrafını saran depremzedelerin üzerine kolilerinden ve paketlerinden çıkarılarak tek tek saçıldı. Depremzedeler "Böyle bir şey var mı diye isyan etti.