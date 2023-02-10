Fuat Oktay konuşurken canlı yayında itfaiyecinin cep telefonu böyle çalındı

TRT 1 ekranında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son dakika bilgilerini paylaşırken, ekranın sol tarafında Şanlıurfa'dan verilen görüntülerde yağmurluk giymiş bir kişinin bir itfaiye erinin cep telefonu çaldığı anlar an be an ekrana geldi...

Deprem bölgesine yardıma koşan gönüllülerle birlikte hırsızlar da akın etti. Marketler ve evlerden kameralar önünde hırsızlıklar yaşanırken, hırsızların akıl almaz yöntemler kullanmaları da dikkat çekiyor. Yakalanan hırsızlar kameralar önünde dövülmeye başlandı.

Adalet Bakanlığı da tüm bu yaşananlar üzerine depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.

Ümit Özdağ, TRT yayınının videosunu paylaştı

Tüm bunlar yaşanırken, Zafer partisi lideri Ümit Özdağ, çok ilginç bir hırsızlığın görüntülerini paylaştı. O görüntülerde TRT canlı yayınında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili son bilgileri açıklarken, ikiye bölünen ekranda Şanlıurfa'daki bir enkaz bayından canlı görüntüler verildi.

Canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuşurken, bir kişi, bir itfaiye erinin cebinden cep telefonunu çalarken ekrana yansıdı. Ümit Özdağ o anları, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor!” notuyla paylaştı.