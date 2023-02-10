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Yardım tırını yağmalamak isteyen o eşkiyalar yakalandı! İşte yakalanma anları...

Deprem bölgesine giden yardım tırının yolu, yağmacılar tarafından araçla kapatıldı. Önünü kestikleri tırın şoförüne yağmacılar, 'Buradan geçenleri durduruyoruz. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Ne varsa vereceksin. Ya seve seve...' dedi... Yağma girişimi, şoförün şahısları ikna etmesiyle gerçekleşmese de o anlar sosyal medyada büyük tepki çekerken harekete geçen PÖH (Polis Özel Harekat) eşkiyaları böyle yakaladı.

Deprem bölgesinde marketlerden yağma görüntülerinin ardından Hatay'dan gelen son görüntü isyan ettirdi. Şahıslar, bölgeye yardım için giden bir tırın önünü araçla kesti. Yolun kapatıldığını gören tır şoförü, o anları telefonda kayda aldı.

"Bunlar bizi yağmalayacaklar" dediği duyulan şoför durmak zorunda kalınca işin gerçekten de öyle olduğu ortaya çıktı.

Şoför camına gelen şahıs, "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin. Buradan geçenleri durduruyoruz. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Demin birisi geldi indirdik, seni de indireceğiz. Ya seve seve..." diye konuştu.

Tır şoförünün araçta gıda ürünü olmadığını birçok defa tekrar etmesi üzerine şahıslar yolu açarak aracın geçmesine izin verdi.

Diğer yağmacıya 'tamam aç yolu' diyen şahıs üstüne bir de "Bak peşinden geleceğim. Yalan söylüyorsan, seni bulurum" diyerek şoförü tehdit etti.

Yağma girişimi sosyal medyada vatandaşların büyük tepkisini çekti.

O eşkiyalar yakalandı
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından harekete geçen PÖH (Polis Özel Harekat) ekipleri şehir eşkiyalarını yakaladı.  Yağmacılar, kısa süre sonra gözaltına alınırken vatandaşlar ise linç etmek istedi. 

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