Enkazın altından 87 saat sonra çıkarılmıştı! Icardi'den depremzede Kadir'e imzalı forma

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin 87. saatinde Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan Kadir isimli bir genç, kaldırıldığı hastanede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin gol sevincini yapmıştı. Yıldız golcü ise Kadir için formasını imzaladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın en yıkıcı depremi olarak isimlendiren facia sonrası, tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyük depremin 87. saatinde enkaz altından mucizevi şekilde kurtarılan genç Kadir'in doktorundan istediği şey duygulandırmıştı.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Kadir, kendisini tedavi eden doktora kendisinin Mauro Icardi hayranı olduğu için imzalı formasını istediğini ve bunu sosyal medyada paylaşırsa mutlu olacağını söylemişti. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasıyla beraber paylaşıma dakikalar içinde 10 binlerce beğeni ve binlerce destek içeren yorum geldi.

Mauro Icardı sessiz kalmadı

Resmi Instagram hesabından genç Kadir'in sesine kulan veren Mauro Icardi, "Küçük Kadir, umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" diyerek paylaşımda bulunmuştu.

Formasını Kadir için imzaladı

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir’in ilk isteği, Mauro Icardi’nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü.