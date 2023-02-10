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Depremi rüyasında gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o anları tek tek anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Malatya'da çadır kenti ziyaret etti. Ziyarette depremzede bir kadın depremi gördüğü rüyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Malatya'da, Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde depremzede bir kadın, rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Uyanmasıyla birlikte depremi yaşadıklarını anlatan depremzede kadın, endişelerinin olmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlarında olduğunu söyledi.

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