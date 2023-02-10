BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,10
ALTIN 1.127,52
GÜNCEL

Görevli ne diyeceğini bilmedi! Cemile'nin ilk sözleri ile boğazı düğümlendi: “30 saattir cansız bedeniyle buradayım”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen felaketin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak enkaz altındayken kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen görevli o esnada ne söyleyeceğini bilemedi.

Depremin 5. gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri Türkiye'yi sevince boğarken, deprem bölgesindeki afetzedelerin sözleri adeta yürekleri parçalıyor. Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi.

Görevli ne diyeceğini bilemedi
Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile’yi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Battaniyeye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Depremi rüyasında gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o anları tek tek anlattı
Depremi rüyasında gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o anları tek tek anlattı
Kayseri böyle sallandı! 7.6'lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Panik anları kamerada
Kayseri böyle sallandı! 7.6'lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Panik anları kamerada
Ümit Özdağ 'telefon çaldı' demişti! Gerçek ortaya çıktı: "Yaptığı provokatörlüktür, ben Türk Vatandaşıyım"
Ümit Özdağ 'telefon çaldı' demişti! Gerçek ortaya çıktı: "Yaptığı provokatörlüktür, ben Türk Vatandaşıyım"
Deprem bölgesimnde hasar gören baz istasyonları Türk Telekom tarafından işler vaziyete getirildi
Deprem bölgesimnde hasar gören baz istasyonları Türk Telekom tarafından işler vaziyete getirildi
Yardım tırını yağmalamak isteyen o eşkiyalar yakalandı! İşte yakalanma anları...
Yardım tırını yağmalamak isteyen o eşkiyalar yakalandı! İşte yakalanma anları...
Yardım TIR'ı rezaletleri! Yardımları yola döktüler! Tırın kasasından depremzedelerin üzerine fırlattılar
Yardım TIR'ı rezaletleri! Yardımları yola döktüler! Tırın kasasından depremzedelerin üzerine fırlattılar
Osmaniye'de büyük panik! Hasar gören bina artçı sarsıntıda çöktü
Osmaniye'de büyük panik! Hasar gören bina artçı sarsıntıda çöktü
Alman kurtarma görevlisi enkaz altındaki kadına Türkçe böyle seslendi
Alman kurtarma görevlisi enkaz altındaki kadına Türkçe böyle seslendi
Erdoğan: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991’e yükseldi
Erdoğan: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991’e yükseldi
5 gündür enkaz altındaki adam kurtarılırken şoka girdi! Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu
5 gündür enkaz altındaki adam kurtarılırken şoka girdi! Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu
Fuat Oktay konuşurken canlı yayında itfaiyecinin cep telefonu böyle çalındı
Fuat Oktay konuşurken canlı yayında itfaiyecinin cep telefonu böyle çalındı
Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı
Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı