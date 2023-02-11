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'AFAD görevlisiyim" diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı! Böyle yakalandı

Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde yer alan kapalı spor salonu civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi. Zanlının istiflediği ürünler arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.

Hataya'da kendisini  kendisini Türkmen Derneği başkanı ve AFAD görevlisi olarak tanıtan bir kişinin Hakkari, Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek depremzedelere gelen yardımları kendi deposuna indirdiği ortaya çıktı. Depoda bir kaç tır malzeme ile birlikte suçüstü ele geçirilen şahsın, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki yardım malzemesini deposunda biriktirdiği tespit edildi.

Hırsız görevliler tarafından malzemelerin yığıldığı depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Kendini 'Türkmen derneği' başkanı olarak tanıttı
Hatay merkez Yeni Hatay Stadyumu yanındaki kapalı spor salonunda tutulan şahsın, kendini 'Türkmen Derneği' başkanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Şahsın yardım malzemelerini topladığı ve kendi çiftlik evine götürüldüğü yaklaşık 6 tırlık bir stok yaptığı belirlendi. Kendisinin kaçarken merdivenlerden düştüğü görülen şahsın 5 milyon TL değerinde gıda ve yardım malzemesini çaldığı tespit edildi.

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