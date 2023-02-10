113. saat sonra mucize kurtuluş! Minik Mesut, Arda Güler'e seslendi: "Jorge Jesus'a söyleyin..."

Depremde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'e “Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın” mesajı gönderdi. Arda Güler de "Mücadelenle bize umut oldun” cevabını verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Adıyaman'da büyük yıkım getirdi. 5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından mucizevi bir haber daha geldi.

Adıyaman’da 113. saattir enkaz altında olan genç Mesut, yoğun bir çabanın ardından enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri ambulansla hastaneye götürülen Arda Güler hayranı Mesut'a “Şu anda Arda Güler bizi izliyor. Arda Güler'e ne demek istersin?” diye sordu.

"Jesus'a söyleyin seni oynatsın"

Adıyaman'da enkaz altından 113. saatte çıkan Mesut, Fenerbahçe futbolcusu Arda Güler'e seslendi; “Arda Güler ağabey seni çok seviyorum Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni de oynatsın. Seni oynatmıyor" diye konuştu.

Arda Güler'den cevap gecikmedi

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de depremzede Mesut’a gecikmeden cevap verdi. Genç yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle.”