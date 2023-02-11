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Kahramanmaraş'ta yanardağ paniği! Karlarla kaplı dağ yanmaya başladı: Korkutan görüntü kamerada!

Depremden sonra Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan yükselen dumanlar görenleri korkuttu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda dağdan aşağıya siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığı görüntüler yer aldı. Olayı gören vatandaşlar ne olduğunu anlayamadığını dağın yanardağ gibi duman saçtığını dile getirdi. Ürküten görüntüler sonrası Yanardağ'dan şüphelenen bölge halkı uzmanlardan tarafından olayın sebebini araştırılmasını ve açıklama yapılmasını bekliyor. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artarken, bölgede kaydedilen son görüntüler korkuttu. 

Dağdan alevler yükseliyor
Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi.

"Yanardağ gibi yanıyor"
"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen adam yardım istedi.

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