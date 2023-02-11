En çok yıkım ve can kaybının yaşandığı Hatay'da Erzin'de tek bina yıkılmadı! İşte sebebi...

Hatay’da can kaybı olmayan tek ilçe olan Erzin’de Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu konuştu: “Tek bir kaçak yapıya izin vermedim. Bana herkes kızdı, memlekette tek doğru adam sen misin dediler! Bir çok kişiyle kötü oldum. Depremden üç gün önce bir vatandaş selamımı almadı. Şuan da vicdanım rahat.”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde en çok can kaybının yaşandığı Hatay’da sadece bir ilçede hiç bina yıkılmadı, dolayısıyla da hiç kimse hayatını kaybetmedi. TV5'e konuşan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, bu durumun hiçbir kaçak yapıya müsaade etmediklerinden kaynaklandığını anlattı. İşte Belediye Başkanı Elmasoğlu'nun o açıklamaları...

Türkiye’nin tek doğrusu

- Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdık. Bir şekilde duyulduğu zaman yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz.

- Erzin’imiz 42 bin nüfuslu, Osmaniye’ye 15-20 kilometre, Hatay’ın da 110 kilometre uzağında bir ilçemiz. Buna rağmen çok şükür Erzin’imizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı.

- Bunun dışında Erzin dışında yaşayan İskenderun’da, Hatay’da ve Osmaniye’de yaşayan bir vatandaşlarımızdan 50-60 kişi ölenler oldu onlara da rahmet diliyorum.

- Ancak depremden kaynaklanan en azından bir yıkıntı nedeniyle bir ölümüz olmadı çok şükür. Kendi ilçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle, biz de bazen şaşırdık o gün bu kadar sarsıntı yaşadık yani anlatılmaz yaşanır.

- Biz sakinledikten sonra da hemen belediyedeki arkadaşlarımızı arayıp ilçeyi hemen makam arabasını çarptım dolaşmaya başladık aldığımız haberlerden de işte Erzin’imizde herhangi bir yıkıntı olmadığını anladık tabii o belli bir süreç aldı.

Senden başka doğru adam yok mu

Birincisi kendi adıma, benim dönemimle ilgili söyleyeyim; Herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana 'Senden başka memlekette doğru adam yok mu' dediler. Hatta biri, üç ay geçmişti seçildikten sonra, uzaktan da bir akrabamız gelir dedi 'Bize ceza yazılmış, kaçak inşaattan...' Ben de 'Yapabileceğim bir şey yok' dediğim zaman 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin?' dediler. Bu kelimeleri kulağımla duydum.

Birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle

- Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler var. Kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum.

- Benim buna müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yapar diye çok açık yüreklilikle söylüyor ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlar da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle.

Depremden 3 gün önce selamımı almadı

Depremden üç beş gün önce bir vatandaşımız selam verdi. Biliyorum biraz sıkıntılı olduğunu. 'Hayırdır, bir şey mi var?' dedim. 'Sen biliyorsun, benim binayı yaptırmadın' dedi. Başka yerlerde yapıldı şudur budur... 'Ben kimseye izin vermedim' dedim bu konuda. Varsa da biz cezasını yazdık, gerekeni yaptık diye insanlar bu şekilde alışmışlardı, yani ben onlara da bir şey diyemiyorum.