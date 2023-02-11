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GÜNCEL

7.6 şiddetindeki Elbistan merkezli depremin yeni görüntüsü! Çığlık ata ata kaçtılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler de yıkılan binalar ve korku dolu anlar yer aldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 20 binden fazla insan hayatını kaybetti en az 80 bin kişi de yaralandı.

Depremle ilgili bir çok ilde arama kurtarma çalışmaları sürerken 7.6'lık ikinci deprem anını gösteren görüntüler ortaya çıktı. O anlar da görüntülere yansıyan vatandaşların korku, şok ve panik anı da görüntülere yansıdı.

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