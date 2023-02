17 Ağustos depreminde 7,4 büyüklüğünde sarsıntıda tek bir tuğla düşmedi! Tavşancıl'ın sırrı ne?

Yusuf Ekici, "1989 yılında Salih Gün adında bir belediye başkanımız geldi. Başkan Gün, buraya çok güzel bir imar bıraktı. Başkan sadece 2.5 kat çıkmaya izin veriyordu. O katın üstüne kimse çıkamıyordu. Bunun sebebini 1999 depreminde şahitlik ettik. 1999 depreminde her yer yıkılırken sadece tavşancıl sağlam çıktı. Salih Gün çok güzel bir eser bizlere bıraktı. Allah ondan bin kat razı olsun. Babasına, amcasının oğluna, yakın arkadaşına kimseye fazladan kat çıkmasına izin vermemiş. Sadece ailesine değil hiç kimseye izin vermemiş. Belki Başkan Salih Gün, 1999 depreminin olacağını hissetti. Bu bölgede hala çok fazla 2.5 katın üstüne çıkmamaya çalışıyorlar. 1999 depreminde Dilovası yukarı bölgede yaşıyorduk. O bölgede depremde tamamen yıkıldı ama burası hiçbir şekilde yıkılmadı. Buranın imar planı her yere aktarılması gerekiyor. Artık 2.5 katın üstüne hiçbir yerde ev yapılmaması lazım. Ev yapacaksak da sağlam yapalım, hiçbir can zarar görmesin" dedi.