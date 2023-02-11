Hatay'da 18 bin nüfuslu mahalle yerle bir oldu! Görüntü korkunç tek sağlam ev kalmadı

İki büyük deprem sonrasında en büyük hasarın yaşandığı Hatay'da 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı. Hayırseverler tarafından yaptırılan cami de yerle bir oldu. İşte o korkunç görüntü...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Hatay'a büyük hasar verdi. Antakya ilçesine bağlı 18 bin kişinin yaşadığı Narlıca Mahallesi'nde deprem sonrası sağlam bina kalmadı.

Neredeyse tüm binalar yıkılırken hayırseverler tarafından yaptırılan cami ise yerle bir oldu. Narlıca Mahallesi'nin içler acısı hali dron ile havadan görüntülendi.