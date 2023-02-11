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Depremde kızını kaybeden babaya tv100 el uzattı!

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan baba Mesut Hançer için tv100 harekete geçti.

Depremde ölen kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğrafla yürekleri yakan ve hafızalara kazınan Mesut Hançer; "Evladım benim canımı aldı da gitti. Anneyi babayı toprağa vermek farklı evladı vermek daha farklıymış. Kendi ellerimde mezarını açıp kendi ellerimle toprağa vermek tarif edilemeyecek bir acıymış" dedi.

Ece Üner ile canlı yayında konuşan acılı baba "Maddi manevi hiç birşeyim kalmadı. Burda hiç bir imkanım kalmadı, Şuan kızımın arkadaşının evinde kalıyoruz ama nereye kadar kalacağız?"  ifadelerini kullandı. 

Artık bir evi olacak

Irmak Leyla'dan sonra "Canlı bir cenazeyim, ben de bir enkazım" diyen acılı babaya #BirlikteGüçlüyüz diyerek tv100 ailesi el verdi. tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven acılı baba ile konuştu ve eşi Ebru Yaşar Gülseven adına kendisine eşyalı bir ev alınacağını açıkladı.

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