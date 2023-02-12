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MEDYA

Deprem bölgesine giden Uğur Dündar 'bir din görevlisini kardeşim bana bunu söylüyor' dedi gözyaşlarıyla anlattı

Deprem bölgesine giden gazeteci Uğur Dündar, bir din görevlisiyle yaptığı sohbeti anlattı. Sözleri boğazında düğümlenen Dündar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karhamanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkım yaşattı.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen afetin yaralarını sarmak için Türkiye ve dünya yaraları sarmak için seferber oldu. tv100 ekibi de depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan yayınlarla olan biteni aktardı.

"Abi ben bunu cami cemaatinden topladım, bunu harcayamıyorum. Dönünce hepsine iade edeceğim"

Deprem bölgesinde yapılan canlı yayın sırasında gazeteci Uğur Dündar, "Bu insanların iyiliğini anlatan çok çarpıcı çok etkilendiğim bir olay" diyerek anlattı:

"Başka kentten gelen bir din görevlisi hiç uyumadan cesetleri kefenliyor ve defnedilmesi için imkan sağlıyor. Elini cebine attı, 100 liradan oluşan tomar para. ‘Abi ben bunu cami cemaatinden topladım, bunu harcayamıyorum. Dönünce hepsine iade edeceğim’ dedi. Bizim insanımız bu işte. Bir din görevlisi kardeşim bunu söylüyor. İnsanlar metanet içinde ama dokunduğun zaman başını omzuma koyup hüngür hüngür ağlayanlar oldu. Sarılıp bir ağabeyine sarılır gibi…"

“Daha fazla konuşamayacağım” diyen Dündar gözyaşlarına hakim olamadı. 

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