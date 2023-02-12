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Benim canlarım orada yatıyor millet para derdinde! Banka kasasını çıkarmaya gelmişler

Türkiye, 10 ili vuran depremlerin 7. gününde hala enkaz altında olan vatandaşlardan iyi haber almayı beklerken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları dikkatle takip ediliyor. Son olarak Kahramanmaraş'tan gelen bir görüntü ise izleyenleri dehşete düşürdü.

Hala enkaz altında olan depremzedelerin ailelerinin acı bekleyişi sürerken, senarist Serkan Ünal, 6 gündür ailesinin kurtarılması için beklediği enkazdan, AFAD ve polis ekiplerinin banka kasası çıkardığı anların videosunu paylaştı. Ünal'ın paylaştığı videoda bir depremzedenin, "Bizim ülkemizde insan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz" dediği duyuldu.

Senarist Serkan Ünal, ailesi ve komşularının 6 gündür kurtarılmayı beklediği enkazda AFAD ve polis ekiplerinin banka kasası çıkarmak için çalışma yaptığı anlara ilişkin video yayınladı.

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