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Depremin yeni görüntüsü çıktı korkunç anlar! Hayatlarını hiçe sayıp bebekleri korudular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşirelerin deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.

Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.

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