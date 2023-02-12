Depremin en korkunç anı! Dağ böyle beşik gibi sallandı

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler Osmaniye'yi de etkiledi. Osmaniye’de deprem anına ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı görüldü. Korkunç anlar, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler Osmaniye'yi de etkiledi. Osmaniye’de deprem anına ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı görüldü. Korkunç anlar, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.