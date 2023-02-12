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Hatay'dan geriye sadece enkaz kaldı! Korkunç manzara havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay havadan görüntülendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmaları devam ederken ortaya çıkan görüntülerde koca şehirin adeta enkaza döndüğü görüldü. İşte o korkunç manzara...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geliyor. Kentte binlerce bina enkaza döndü. O enkazlarda halen çok sayıda kişi bulunuyorken, kentte arama-kurtarma çalışmaları da sürüyor.

tv100 Hatay’ı havadan görüntüledi
tv100 Muhabiri Gülnur Saydam ve Kameraman Nail Yüksek, bölgedeki son durumu havadan görüntüledi.

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