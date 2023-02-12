BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
GÜNCEL

13 yaşındaki kızın mutluluğu! Enkaz altında hayata el salladı: Umut dolu anlar kamerada!

Depremin 138. saatinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki enkazdan Somalı madenciler tarafından çıkarılan 13 yaşındaki İkranur Arslan'ın mutluluğu madencilerin kamerasına yansıdı. Somalı madencinin 'Sizi kızımla tanıştırıyorum' dediği o anlarda İkranur'un gülümseyerek el sallaması umutların daha da artmasını sağladı.

Son asrın en büyük iki depremiyle sarsılan illerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 13 yaşındaki İkranur Arslan'a Manisa'nın Soma ilçesinden giden madenciler depremin 138. saatinde ulaştı. İkranur'a ulaşma anında hem madencinin hem de küçük kızın sevinci umutların daha da yeşermesini sağladı.

Enkazdaki kurtarma ekibinde olan Somalı maden işçisi, "Sizi kızımla tanıştırıyorum. İkranur, 6 gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkranur ile birlikte çıkıyoruz. Çıkıyoruz İkranur. Kurban olurum ben ona" derken, İkranur ise el sallayıp gülümseyerek "Allah'ın izniyle çıkıyoruz. Sağ olun" dedi.

O umut dolu anlar ise madenciler tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki
Yolunu kaybeden ekibi köye köpek ulaştırdı
Yolunu kaybeden ekibi köye köpek ulaştırdı
Depremin en korkunç anı! Dağ böyle beşik gibi sallandı
Depremin en korkunç anı! Dağ böyle beşik gibi sallandı
Deprem bölgesinde 7. kattan eşya alan adam canını hiçe saydı
Deprem bölgesinde 7. kattan eşya alan adam canını hiçe saydı
Deprem bölgesine giden Uğur Dündar 'bir din görevlisini kardeşim bana bunu söylüyor' dedi gözyaşlarıyla anlattı
Deprem bölgesine giden Uğur Dündar 'bir din görevlisini kardeşim bana bunu söylüyor' dedi gözyaşlarıyla anlattı
Benim canlarım orada yatıyor millet para derdinde! Banka kasasını çıkarmaya gelmişler
Benim canlarım orada yatıyor millet para derdinde! Banka kasasını çıkarmaya gelmişler
Depremin yeni görüntüsü çıktı korkunç anlar! Hayatlarını hiçe sayıp bebekleri korudular
Depremin yeni görüntüsü çıktı korkunç anlar! Hayatlarını hiçe sayıp bebekleri korudular
Depremde kızını kaybeden babaya tv100 el uzattı!
Depremde kızını kaybeden babaya tv100 el uzattı!
Ahmet Şık'tan deprem bölgesinde skandal sözler
Ahmet Şık'tan deprem bölgesinde skandal sözler
Ece Üner deprem alanında! Vatandaştan yürek burkan sözler
Ece Üner deprem alanında! Vatandaştan yürek burkan sözler
Hatay'da 18 bin nüfuslu mahalle yerle bir oldu! Görüntü korkunç tek sağlam ev kalmadı
Hatay'da 18 bin nüfuslu mahalle yerle bir oldu! Görüntü korkunç tek sağlam ev kalmadı
Erdoğan: Depremde can kaybı 21 bin 43'e yükseldi
Erdoğan: Depremde can kaybı 21 bin 43'e yükseldi