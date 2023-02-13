Gaziantep'te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci! 63 yaşındaki Nazife Yılmaz...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin 163. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz 163 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Yaşlı kadın, depremden 163 saat sonra Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi, CCK Apartmanı'nın enkazından canlı olarak kurtarıldı.

Saatler sonra yeniden insan gören kadının ilk isteği ise su oldu. Ekiplerin su yetiştirdiği kadın ardından ambulansla hastaneye götürüldü.