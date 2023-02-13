Deprem anında kaçmak yerine canını hiçe saydı! Kahraman hemşire hasta çocukları böyle kurtardı

Kahramanmaraş depremi, Gaziantep'te de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depreme hastanede görev yaptığı anda yakalanan hemşire Şeyma Alakuş, herkesin dışarı kaçtığı anda hastalarının yardımına koştu. Hastaların tahliyesini sağlayan hemşirenin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü gerçekleşen 7.7 ve ardından 7.6'lık depremler 10 ilde çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler duygu dolu anlar yaşattı.

Dışarı kaçmak yerine hastaları tahliye etti

TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında dışarıya kaçmak yerine adeta canını hiçe sayarak hastaları kurtarmaya koştu.

Başka hastaları da kurtarmak için geri girdi

Aralarında çocukların da bulunduğu hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla çabalayan Şeyma hemşire, bazı hastaneleri tahliye ettikten sonra geri dönerek diğerlerini de çıkarmak için binaya geri girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.