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GALATASARAY

Enkazdan 156 saat sonra kurtarılmıştı! Semih'in Muslera hayali gerçek oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.

ahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, arama kurtarma ekiplerinden su ve dondurma istedi.

Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını veren minik taraftar hayranı olduğu Muslera ile telefonda görüntülü konuştu.

Forma istedi
Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, telefonda görüştüğü minik Semih'e “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim. Sen hangi takımı tutuyorsun” diye sordu. Semih ise, "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Daha sonra, "Bir isteğin var mı", diye soran Muslera'ya "Formanı istiyorum " cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.

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