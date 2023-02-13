BIST 4.505
DOLAR 18,84
EURO 20,08
ALTIN 1.128,85
GÜNCEL

Asrın felaketinde mucizenin adı Naime abla! 165 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Adıyaman’da deprem felaketinin 165. saatinde Naime Şakar enkaz altından sağ olarak kurtuldu. Asrın felaketinde Naime abladan gelen güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da ekipler depremin yedinci gününde hummalı çalışmasına devam ediyor.

Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi. Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaştı.

İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazın ardından sağ olarak Naime Şakar’ı kurtardı. Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Enkazdan 156 saat sonra kurtarılmıştı! Semih'in Muslera hayali gerçek oldu
Enkazdan 156 saat sonra kurtarılmıştı! Semih'in Muslera hayali gerçek oldu
Deprem anında kaçmak yerine canını hiçe saydı! Kahraman hemşire hasta çocukları böyle kurtardı
Deprem anında kaçmak yerine canını hiçe saydı! Kahraman hemşire hasta çocukları böyle kurtardı
162 saat sonra inanılmaz kurtuluş kamerada! “Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi”
162 saat sonra inanılmaz kurtuluş kamerada! “Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi”
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Canlı yayında yakalandılar: Hasarlı bina sallandı, yürekler ağza geldi
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Canlı yayında yakalandılar: Hasarlı bina sallandı, yürekler ağza geldi
Depremin dehşete düşüren yeni görüntüleri: 12 dakika sonra yerle bir oldu, birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar
Depremin dehşete düşüren yeni görüntüleri: 12 dakika sonra yerle bir oldu, birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar
Hatay'dan geriye sadece enkaz kaldı! Korkunç manzara havadan görüntülendi
Hatay'dan geriye sadece enkaz kaldı! Korkunç manzara havadan görüntülendi
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı
13 yaşındaki kızın mutluluğu! Enkaz altında hayata el salladı: Umut dolu anlar kamerada!
13 yaşındaki kızın mutluluğu! Enkaz altında hayata el salladı: Umut dolu anlar kamerada!
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki
Yolunu kaybeden ekibi köye köpek ulaştırdı
Yolunu kaybeden ekibi köye köpek ulaştırdı
Depremin en korkunç anı! Dağ böyle beşik gibi sallandı
Depremin en korkunç anı! Dağ böyle beşik gibi sallandı
Deprem bölgesinde 7. kattan eşya alan adam canını hiçe saydı
Deprem bölgesinde 7. kattan eşya alan adam canını hiçe saydı