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Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı! 'Yahu siz geri zekalı mısınız?'

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, GSM ve internet sağlayıcısı şirketlere canlı yayında patladı. Depremzedelere hala fatura gönderildiğini belirten Tepeli, "Yahu siz geri zekalı mısınız?" diye sordu.

Deprem bölgesinde felaketin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen iletişim sorunları hala çözülemedi. Telefonlar ve internet tam olarak çekmezken, GSM ve internet hizmeti veren şirketler eleştirilerin odağında. 

FOX Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, canlı yayında internet hizmeti veren şirketleri eleştirip, “Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız” ifadelerini kullandı. 

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