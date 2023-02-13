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Depremde yaralanan çocuğunu hurda yığınına dönen aracıyla hastaneye yetiştirdi

Gaziantep'te depremin ilk gün evi ve aracı hasar gören bir kişi, yaralanan çocuğunu hurda yığınına dönen araçla hastaneye yetiştirdi. Acil önünde duran aacın sahibi baba oğul ise sırra kadem bastı.

Hastanenin elektirikleri olmaması nedneiyle kayıt alınamayan ve kim olduğu belirlenemeyen kişiye ekipler plakadan ulaşmaya çalıştı. Araç sahibi ile henüz iletişim kurulamazken, araç ise 7 gündür depremin hemen ardından sağlık ve umke ekiplerinin karargah kurduğu İslahiye Devlet Hastanesi Acil servis önünde terkedilmiş halde bulunuyor.

Depremde yaralanan babaanesini hastaneye getiren Murat Göl isimli bir genç ise aracın hastaneye geldiği anları gördüğünü belirterek, ''Babaannemi hastaneye getirdiğimizde büyük bir hengame vardı. Bu araç, hurda halde, bu şekilde hastaneye geldi. Çocuğunu araçtan çıkaran bir kişi, kucağına aldığı evladını hastaneye götürdü. Ondan sonra da ne çocuğu ne de babasını görebildim. Araçta 7 gündür burada acil servisin önünde bekliyor. Sahibi kim bilmiyorum. Muhtemelen kim olduğu da henüz bulunamadı' dedi.

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