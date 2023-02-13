İşte bizim tabutumuz dedi İstanbul'daki evini paylaştı! Kolon elinde kaldı

Türkiye depremin acı gerçeğiyle bir kez daha tanışınca vatandaşlar yeniden kendi oturduğu bina ve mahalleleri sorgulamaya başladı. İstanbul'un Küçükyalı ilçesinde oturan bir kadının çekip paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Kadının gösterdiği binanın hali tüyler ürpertirken kolondan parçanın elinde kaldığı sarsıcı andan sonra binlerce kişinin oturduğu binanın benzer durumda olabileceği düşüncesi endişe yarattı.

Türkiye depremin acı gerçeğiyle bir kez daha tanışınca vatandaşlar yeniden kendi oturduğu bina ve mahalleleri sorgulamaya başladı. İstanbul'un Küçükyalı ilçesinde oturan bir kadının çekip paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Kadının gösterdiği binanın hali tüyler ürpertirken kolondan parçanın elinde kaldığı sarsıcı andan sonra binlerce kişinin oturduğu binanın benzer durumda olabileceği düşüncesi endişe yarattı.