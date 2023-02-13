BIST 4.505
DOLAR 18,84
EURO 20,14
ALTIN 1.125,24
GÜNCEL

İşte bizim tabutumuz dedi İstanbul'daki evini paylaştı! Kolon elinde kaldı

Türkiye depremin acı gerçeğiyle bir kez daha tanışınca vatandaşlar yeniden kendi oturduğu bina ve mahalleleri sorgulamaya başladı. İstanbul'un Küçükyalı ilçesinde oturan bir kadının çekip paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Kadının gösterdiği binanın hali tüyler ürpertirken kolondan parçanın elinde kaldığı sarsıcı andan sonra binlerce kişinin oturduğu binanın benzer durumda olabileceği düşüncesi endişe yarattı.

Türkiye depremin acı gerçeğiyle bir kez daha tanışınca vatandaşlar yeniden kendi oturduğu bina ve mahalleleri sorgulamaya başladı. İstanbul'un Küçükyalı ilçesinde oturan bir kadının çekip paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Kadının gösterdiği binanın hali tüyler ürpertirken kolondan parçanın elinde kaldığı sarsıcı andan sonra binlerce kişinin oturduğu binanın benzer durumda olabileceği düşüncesi endişe yarattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
6 yaşındaki Hivay, 178 saat sonra enkazdan sağ çıktı! İlk istediği çilekli süt ve poğaça oldu
6 yaşındaki Hivay, 178 saat sonra enkazdan sağ çıktı! İlk istediği çilekli süt ve poğaça oldu
Hasarlı caminin müezzini ezanı polis aracından okudu
Hasarlı caminin müezzini ezanı polis aracından okudu
Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı! 'Yahu siz geri zekalı mısınız?'
Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı! 'Yahu siz geri zekalı mısınız?'
İskenderun'da 2 önce yapılan bina artçı sarsıntıda böyle yıkıldı
İskenderun'da 2 önce yapılan bina artçı sarsıntıda böyle yıkıldı
'Deprem için Allah'la pazarlık yaptım!' 'Yaşar Hoca', Manisa depremini Doğu'ya yönlendirmiş
'Deprem için Allah'la pazarlık yaptım!' 'Yaşar Hoca', Manisa depremini Doğu'ya yönlendirmiş
Mehmetçik enkaz alanındaki haraketiyle alkış aldı o anlar kamerada
Mehmetçik enkaz alanındaki haraketiyle alkış aldı o anlar kamerada
Enkazdan çıkar çıkmaz öyle bir şey istedi ki! Müge Anlı hemen söz verdi ayağa kalkar kalmaz....
Enkazdan çıkar çıkmaz öyle bir şey istedi ki! Müge Anlı hemen söz verdi ayağa kalkar kalmaz....
Yunus Günçe'den 'öyle demedim' diyen Ahmet Hakan'a deprem cevabı: Yemezler karşında çocuk yok
Yunus Günçe'den 'öyle demedim' diyen Ahmet Hakan'a deprem cevabı: Yemezler karşında çocuk yok
Enkazın 5 metre altında hem güldüren hem düşündüren video! Ahmet abi bakın neye kızdı
Enkazın 5 metre altında hem güldüren hem düşündüren video! Ahmet abi bakın neye kızdı
Gaziantep'te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci! 63 yaşındaki Nazife Yılmaz...
Gaziantep'te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci! 63 yaşındaki Nazife Yılmaz...
Yardım için gönderilen montun cebinde cüzdan unutuldu! Depremzede o cüzdanı geri teslim etti
Yardım için gönderilen montun cebinde cüzdan unutuldu! Depremzede o cüzdanı geri teslim etti
Minik Yiğit duygusal anlar yaşattı! Korku dolu 161 saati anlattı: "Abimin sesi geliyordu ama..."
Minik Yiğit duygusal anlar yaşattı! Korku dolu 161 saati anlattı: "Abimin sesi geliyordu ama..."