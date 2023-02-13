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Volkan Demirel yine gözyaşlarına boğuldu! 'Ben buradayım, merak etmesinler!'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de vatandaşlar, depremzedeler için adeta seferber oldu ve yardım için harekete geçti. Felaketin ilk dakikalarından itibaren yardım çağrısında bulunan ve takımını Hatay'dan tahliye eden Volkan Demirel, yeniden şehre dönmüştü. Köylerde yardımlarına devam eden genç teknik adam, depremzede çocuklarla görüntülü konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından yasa boğuldu. Yıkılan binlar sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremzedeler için ise ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından yardım kampanyaları başlatılmıştı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, gönderilen yardım tırları da bölgeye ulaştı.

Takımı ve ailesini tahliye etmişti
Felaketin ilk gününde Hatay'da bulunan ve yaşanan afetin ardından gözyaşlarıyla yardım çağrısında bulunan Volkan Demirel, takımı ile ailesini bölgeden tahliye etmişti.

Çalışmalarına devam ediyor
Hatay'a yeniden geri dönen Demirel, yardım çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.

Depremzede çocuklarla görüntülü konuştu
Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Volkan Ballı aracılığıyla depremzede çocuklarla görüntülü olarak konuştu.

"Ben buradayım, merak etmesinler"
Gerçekleştirilen görüşmede "Hatay'dayım, köylere yardım götürüyoruz" diyen Volkan Demirel, çocuklara "Kendilerine iyi baksınlar. Ben buradayım, merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

Demirel'in yapılan konuşma esnasında gözyaşlarına boğulduğu da görüldü.

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