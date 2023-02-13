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Kayıp kızı 4 yaşındaki Gade'ye 6 gün sonra kavuştu! İşte o duygusal anlar

HATAY'ın Antakya ilçesinde depremden sonra birbirini kaybeden baba ve 4 yaşındaki kızının Adana'da buluşması duygu yüklü anların yaşanmasına sebep oldu. Kızına sarılıp sevinç gözyaşları döken baba yetkililere teşekkür etti.

Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu. Depremin ardından her yeni gün farklı aile dramları ortaya çıkıyor. Aydın Ailesi'nin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta bulunan evleri depremde enkaza dönüştü.

Depremde anne ve 7 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybederken, kurtulan baba Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızları Gade, arama kurtarma çalışmaları sırasında birbirlerinden ayrı düştü. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, yaşadığı büyük acıyla tedavi için Adana'ya getirildi.

5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'ın sahip çıktığı baba Ahmet Ayan, günler sonra bugün kayıp kızı Gade ile buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler personeli, minik Gade'yi İskenderun'dan Adana'ya getirdi.

5 Ocak Mahallesi Muhtarlığında heyecanla bekleyen baba, minik kızını gördüğü an koşup sarıldı. Babasını gördüğünde ağlamaya başlayan minik Gade ile babanın sevinç gözyaşları, buluşmaya tanık olanları da duygulandırdı.

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