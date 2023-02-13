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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Enkazdan çıkarılan genç duygulandırdı: “En büyük asker işte bu asker”

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya’da enkazdan çıkarılırken “En büyük asker işte bu büyük asker” diyen gencin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz tarafından Antakya’da enkazdan sağ olarak çıkarılan bir evladımız, ‘En büyük asker işte bu asker!’ diye bağırdı. Biz de diyoruz ki ‘Mehmetçik için en büyük güç, işte bu sevgi!’ Beraberiz Türkiye” ifadeleri kullanıldı.

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