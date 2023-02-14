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Muhabirin en zor canlı yayını! Anlatırken boğazı düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı!

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz bölgesi Adıyaman'da oluşan hasara ilişkin TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan gözyaşlarına boğuldu.

Memleketi Adıyaman'da TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan, enkaz bölgesindeki gelişmeleri aktardığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Acı gerçeği de memleketine gittiğinde öğrendi. Akrabaları ve arkadaşlarından birçoğunu depremde kaybetti. Canlı yayında gelişmeleri aktaran İnan, gözyaşlarını tutamadı.

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