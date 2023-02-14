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İlk kez yabancı bir ülkeye yardım gönderdiler! Vietnamlı askerler Türk Bayrağı ile Hatay’da

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede yıkılan binalarda çalışma yapmak için dünyanın dört bir yanından binlerce arama kurtarma personeli Türkiye'ye geldi. Bölgede çalışmalarını tamamlayan bazı ekipler ülkelerine dönerken, yeni arama kurtarma ekipleri de gelmeye devam ediyor. Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi de Hatay’a ellerinde Türk Bayraklarıyla yardıma geldi. Vietnamlılar dünyada ilk kez yabancı ülkede arama kurtarma çalışması yapacağı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Vietnam ekibi, ilk kez başka bir ülkede arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Hatay Havalimanı’na akşam saatlerinde ise yaklaşık 50 kişilik Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile gelen Vietnamlılar enkaz bölgesine doğru hareket etti.

AdIyaman'da görev yapiyorlar
Kurtarma faaliyetleri için gerekli araç, gereç ve arama köpekleriyle Vietnam'dan Türkiye'ye gelen 24 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı. İlk defa ülkeleri dışında görev alan ekip, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

"İlk defa Türkiye'ye gönderildi"
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Vietnam'ın senelerdir doğal afetlerle mücadele eden bir ülke olduğunu söyledi.

Ülkelerinin arama kurtarma konusunda önemli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Hai, "Türkiye'ye yardımcı olduğumuz için mutlu olduk. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, kurulduktan sonra ilk defa bir arama kurtarma ekibini, Türkiye'ye göndermiştir. Dünya devletleri arasında arama kurtarma ekibini ilk defa Türkiye'ye göndermiştir." dedi.

Hai, çok fazla ülke gezdiğini, art arda depremi ise ilk defa Türkiye'de gördüğünü kaydetti.

Arama kurtarma ekibinin sorumlusu Nguyen Mınh Khuong ise Vietnam Kamu Güvenlik Teşkilatından geldiklerini aktararak, "30 saatlik uçuş sonrası Adana Havalimanı'na geldik. Oradan da AFAD otobüsleriyle yola çıktık. Yol güzergahında çok fazla binanın yıkıldığını gördük. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. İki grup olarak çalışıyoruz." diye konuştu. (AA-İHA)

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