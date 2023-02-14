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Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için enkaz kazılıyor!

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin 196. saatinde bir mucize daha gerçekleşmek üzere... Adıyaman'da 18 yaşındaki Muhammed'i kurtarmak için çalışma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Yüzlerce can enkaz altından canlı çıkarıldı. Depremin 196. saatinde bir mucize daha gerçekleşmek üzere...

Depremin 196. saatinde Adıyaman'da Yeni Mahalle, Abdul Musa Caddesi'nde, Muhammed Cafer Çetin'in (18) enkaz altından çıkarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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